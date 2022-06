Quelles sont les règles de travail en cas de fortes chaleurs ?

La chaleur n’a pas le même impact en fonction des métiers. Il faut distinguer le travail très léger du travail lourd.

Dans le cas d’un ouvrier, la législation du travail estime qu’il fait trop chaud à partir de 18°C. Dès lors l’employeur, doit prévoir un couvre-chef ou une toile solaire au-dessus du chantier de travail, si cela est possible, ainsi que de l’eau. Pour un employé de bureau, c’est à partir de 29°C que les conditions de travail ne sont plus considérées comme étant optimales. L’employeur doit alors prévoir des adaptations comme un système de ventilation, et ce dans les 48 heures.

Des circonstances exceptionnelles

Le respect de ces consignes est plus compliqué à mettre en place pour certains métiers. Par exemple, un ouvrier qui travaille sur les toits n’a pas la possibilité de travailler avec des protections. Dès lors, il peut éventuellement envisager une période de chômage temporaire et recevra donc une indemnisation de l’ONEM pendant la période où les circonstances climatiques ne permettent plus du tout de travailler.

■ Explications de Nicolas Lecluyse dans le 12h30.