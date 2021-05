Quelles sont les conséquences du pass covid européen sur les voyages?

Ce jeudi soir, la commission et le conseil européen se sont mis d’accord sur un certain nombre de modalités pratiques qui auront un impact à partir du 1er juillet et pendant un an.

Le certificat covid numérique européen, c’est le nom définitif qui a été retenu, doit permettre de retrouver la liberté de circulation. Il se présentera sous forme de QR code et pourra être disponible sur votre smartphone ou sur papier et permettra aux citoyens de l’Union européenne de se déplacer au sein des pays membres. Il indiquera si vous êtes vacciné ou le résultat de votre test ou de votre test sérologique qui doit attester la présence d’anticorps.

Un des points qui posait problème, c’était notamment l’accessibilité des tests PCR et leur coût qui varie énormément d’un pays à l’autre. La commission a engagé 100 millions d’euros pour garantir un accès plus facile aux tests PCR.

Autre point qui posait problème, c’est la possibilité que chaque pays puisse décider de mesures plus restrictives et donc du maintien de la quarantaine. Finalement, l’accord prévoit qu’il n’y aura pas de restrictions supplémentaires à moins qu’elles soient nécessaires et proportionnées pour sauvegarder la santé publique en réponse à la pandémie. Par exemple, en cas de variant, les pays pourraient décider d’imposer une quarantaine aux voyageurs venant du pays touché.

Concernant les anticorps, il y a aussi débat. Pour le moment, ils ne seront pas pris en compte car la science n’est pas assez avancée à ce propos. La commission devra se pencher sur ce problème au fil des découvertes.

Des conséquences pour cet été

Pour les personnes qui se rendent régulièrement à l’étranger et qui sont vaccinées, il ne sera plus nécessaire d’effectuer un test PCR si vous êtes vaccinés. Si vous vous rendez en France par exemple, cela représentera une belle économie. Et puis, les conditions de voyages pour cet été vont être assouplies. Les quarantaines ou les tests imposés peuvent freiner le Belge dans sa réservation.

Alors cette décision européenne, elle ravit les agences de voyages même si elles attendent encore des précisions. “Nous regrettons encore que chaque pays puisse choisir des restrictions éventuelles mais nous allons tout de même dans le bon sens, explique Anne-Sophie Snyers, secrétaire générale de l’Union des professionnels des agences de voyage. Ce qui bloque beaucoup, c’est la question de la quarantaine au retour. Nous acceptons de faire un test gratuit en revenant mais si nous sommes vaccinés, pourquoi faire encore une quarantaine?”

Pour le moment, la Belgique n’a pas encore décidé de ce qu’elle fera au niveau des quarantaines de retour mais a priori, elles ne devraient plus avoir lieu. Pour les agences, il est donc possible de réserver ses vacances dès à présent surtout que les opérateurs appliquent aujourd’hui des conditions d’annulation ou de modification de dates très souples. Cependant, l’été restera compliqué car les offres peuvent être plus limités, certains acteurs locaux se demandant si la demande sera là. Et pour les voyages en dehors de l’Union européenne, cela reste encore complexe.

En tout cas, les agences s’attendent à travailler beaucoup sur les offres de last minute et espèrent que les pays européens ne prendront pas trop de temps avant d’officialiser les conditions de circulation.

■ Interview d’Anne-Sophie Snyers, secrétaire générale de l’Union des professionnels des agences de voyage par Vanessa Lhuillier