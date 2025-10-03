“Quel honneur et fierté”: le forain Patrick De Corte reçoit le titre de Citoyen d’Honneur de Woluwe-Saint-Pierre

Woluwe-Saint-Pierre a offert le titre de Citoyen d’Honneur au célèbre forain bruxellois Patrick De Corte.

Patrick De Corte, figure du monde forain et bruxellois, a reçu le titre de Citoyen d’Honneur de Woluwe-Saint-Pierre, a annoncé vendredi la commune bruxelloise.

Issu d’une dynastie de forains longue de cinq générations débutée en 1892, Patrick De Corte a marqué de son empreinte l’histoire locale et nationale, précise la commune. “Il a installé dès 1981 la célèbre baraque à frites et croustillons sur la Place Dumon et a contribué à perpétuer un savoir-faire reconnu bien au-delà de Bruxelles, des foires belges aux grandes villes européennes“, poursuit le communiqué.



► Lire aussi | Patrick de Corte, le forain le plus connu de Bruxelles, sort un livre sur son histoire

Belga – Photo : Facebook – Patrick De Corte