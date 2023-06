Patrick de Corte, le forain le plus connu de Bruxelles, sort un livre sur son histoire

Le visage de Patrick de Corte est bien connu à Bruxelles, ses frites et ses croustillons sont devenus emblématiques. Le forain est installé chaque année à la Foire du Midi et à d’autres événements. Il a décidé de raconter son histoire dans un livre nommé “Un pour tous, tous forains”, qu’il nous présente dans le 12h30 ce mercredi.

C’est une photo de famille qui fait la couverture du livre de Patrick de Corte, “Un pour tous, tous forains”. On y voit sa maman, enfant, accompagnée de ses frères et de ses sœurs. “Je trouvais cette photo magnifique parce qu’elle date de juste avant la guerre de 40“, justifie-t-il. Cette photo, en noir et blanc, annonce la couleur : Patrick de Corte est issu d’une longue lignée de forains. Le livre rend hommage à ses aïeux, tout en transmettant son histoire : “J’ai une petite fille, qui a six mois. Quand je ne serai plus là, elle aura toujours les souvenirs de son grand-père“.

Le livre décrit, sans tabou, la vie de forain qui n’est pas toujours facile tout en étant une véritable déclaration d’amour : “On fait un métier qu’on adore. On a une liberté, on n’est jamais au même endroit. Ce n’est pas un métier facile, mais il y a beaucoup de métiers difficiles dans la vie“, assure Patrick de Corte.

► À revoir | La famille De Corte cuisine ses croustillons depuis 125 ans

Patrick de Corte a vu, à travers les années, l’évolution du métier de forain qui s’est beaucoup modernisée, surtout depuis l’époque de ses parents où les frites étaient cuites au charbon. “Les gens ne se rendent pas compte, mais à l’époque une friteuse, c’était ‘ouvrir et fermer’. Il n’y avait pas de thermostat, c’était tout à l’œil. (…) Il y a des choses qui ont changé en bien, heureusement“, nous explique-t-il.

Foire après foire, Patrick de Corte a fait la réputation de la frite en Région bruxelloise et ailleurs. En tant que président des Forains bruxellois, il contribue à la popularité de la Foire du Midi : “la foire, c’est mieux qu’avant ! Il y a beaucoup de monde. Après le Covid, les gens étaient fous de la foire“, se réjouit Patrick de Corte. Le forain a vu défiler du beau monde, dont le Roi Philippe, à l’époque prince, déguster une frite chez lui.

■ Interview de Patrick de Corte dans le 12h30 réalisée par Murielle Berck et Jim Moscovics