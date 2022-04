Quel avenir pour le pont Pierre Marchant à Anderlecht ? Venez donner votre avis !

Bx1 et Bruzz ouvrent le débat sur l’avenir du pont Pierre Marchant et de la zone Biestebroeck.

Le pont Pierre Marchant relie le quartier de l’arrière de la gare du Midi à celui du coeur d’Anderlecht. Fermé à la circulation automobile depuis 2014, en raison de problèmes de stabilité, l’ouvrage est promis à la rénovation depuis plus de 10 ans. Un projet régional, qui prévoit le retour du trafic routier, est à l’étude depuis 2018. Mais devant les lenteurs des procédures urbanistiques, les habitants se sont réappropriés le site pour en faire un espace de rencontres et de loisirs. Le statu quo n’est toutefois pas une option. La structure doit être rénovée et stabilisée. Pour quel usage? Faut-il la réserver aux activités récréatives? La maintenir piétonne? Ou le retour du trafic automobile est-il nécessaire? Et quid des transports publics? La question de l’avenir du pont doit aussi s’envisager dans le cadre plus global du devenir du quartier Biestebroeck, une zone en profonde mutation, appelée à une forte densification. Quel rôle le pont Marchant joue-t-il dans ce contexte ?

Et vous, de quel pont rêvez-vous? Bx1 et Bruzz, en partenariat avec Filter Café Filtré ouvrent le débat le 13 avril de 13h30 à 16h, à l’occasion d’une émission enregistrée sur le pont. Vous habitez le quartier ? Venez donner votre avis !

L’émission sera diffusée le 18 avril sur Bx1 et Bruzz.