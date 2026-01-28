Quatre personnes, suspectées d’utiliser une fausse carte de crédit, interpellées à Bruxelles

Quatre utilisateurs présumés d’une fausse carte de crédit ont été interpellés à Bruxelles après avoir été repérés à Wavre, a indiqué mercredi le parquet du Brabant wallon.

Le responsable d’un magasin wavrien de la rue de Champles a eu le sentiment, mardi soir vers 18h30, que deux clients venaient de lui payer leur achat avec une fausse carte de crédit.

Les suspects ont quitté les lieux dans une voiture Audi portant une plaque d’immatriculation française.

La police a diffusé l’information et, peu après, le véhicule a été intercepté à Bruxelles, sur le boulevard Léopold II, par la zone de police de Bruxelles Ouest.

À bord du véhicule intercepté se trouvaient quatre ressortissants français, dont deux hommes âgés de 23 ans et deux femmes de 22 ans.

Les quatre individus ont été privés de liberté.

Belga – Photo : Belga Image