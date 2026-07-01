Quatre boucliers en bronze volés sur la fontaine de Neptune à Laeken: des dizaines de milliers d’euros de dégâts estimés

Quatre pièces originales datant de 1905 ont disparu de la fontaine de Neptune.

Neptune a perdu quatre de ses boucliers en bronze: selon Bruzz, la fontaine, installée depuis 1905 avenue Van Praet (à quelques mètres du pavillon chinois), a été la cible de voleurs. Ces derniers ont arraché ces boucliers qui ornaient le monument. De plus, ils ont endommagé plusieurs éléments en marbre. Les réparations pourraient coûter plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Le vol a été constaté pendant des travaux de réparation. Alors que les statues des quatre nymphes aquatiques, ornant chacun de ses angles, étaient remises en place, l’absence des boucliers a été remarquée. Selon le restaurateur, interrogé par Bruzz, “les voleurs se sont acharnés“. “Ils ne les ont pas simplement descellés avec un pied-de-biche : des morceaux de marbre de la taille de ma main ont été arrachés. Heureusement, le reste des statues est toujours là“, précise-t-il.

La police confirme le vol à nos confrères et annonce qu’une enquête est en cours. Le parquet a été avisé de l’affaire.

Cette fontaine est une copie, commandée par Léopold II, de l’œuvre monumentale du sculpteur Giambologna, réalisée au XVIe siècle à Bologne. La réplique a déjà fait l’objet d’une rénovation complète en 2019 qui avait coûté 700.000 euros.

BX1 – Photo : Urban.brussels (2020)