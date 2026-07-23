Canicule en juin : 650 décès en une journée, du jamais-vu depuis la crise du Covid

La vague de chaleur qui a touché le pays en juin pourrait avoir eu un impact important sur la mortalité. Les chiffres encore provisoires de Statbel montrent un pic particulièrement marqué en fin de mois.

Selon des données provisoires, la Belgique aurait connu le 27 juin dernier le deuxième jour le plus meurtrier du 21e siècle, avec 650 décès, indique jeudi Statbel. Depuis le début du siècle, seul le 10 avril 2020, en pleine pandémie de Covid-19, a connu un nombre de décès supérieur (675). À Bruxelles ce jour-là, on recense 65 décès.

Sur l’ensemble du mois de juin, 9.741 personnes ont perdu la vie en Belgique, toutes causes confondues, selon de premiers chiffres provisoires. Plus de la moitié (5.351) sont survenus en Flandre, 3.582 en Wallonie et 808 dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Une vague de chaleur officielle a sévi du 17 au 28 juin, qui a entraîné un “nombre élevé de décès”, souligne l’office de statistiques belge.

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C’est à la fin de cette vague de chaleur que le nombre de décès a été le plus élevé, à savoir 650 le 27 juin et 640 le 28 juin. Seuls les 10 et 8 avril 2020, en pleine pandémie de coronavirus, ont connu un nombre de décès supérieur ou comparable, à savoir 675 décès le 10 avril 2020 et 641 le 8 avril 2020.

“Des différences marquées apparaissent toutefois entre les régions et certains arrondissements du pays”, avance Statbel, sans plus de précision. Selon les données rendues disponibles par l’office de statistiques, les provinces de Liège et de Hainaut semblent avoir connu une plus forte mortalité, avec une centaine ou plus de décès les 27 et 28 juin, contre une trentaine en moyenne hors de la période de chaleur.

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Ces données “constituent avant tout une mesure statistique. Elles ne permettent pas, à elles seules, de conclure à une éventuelle surmortalité ni d’établir un lien de causalité avec un phénomène particulier. L’évaluation d’une éventuelle surmortalité nécessite des analyses complémentaires”, souligne Statbel. Il faudra attendre mi-2027 pour disposer des chiffres consolidés.

Belga – Photo : BX1