Vague de chaleur : des températures jugées “anormales”, jusqu’où ira le thermomètre ?

Une vague de chaleur s’installe dans la capitale. Les températures ont dépassé les 30 degrés ce week-end à Bruxelles, un épisode qui n’a plus rien d’exceptionnel. Invitées de l’émission Bonsoir Bruxelles ce lundi, Marie Cavitte, glaciologue et climatologue à la VUB et Marion Julien , coordinatrice plan climat à la Ville de Bruxelles ont dressé un constat sans appel : les vagues de chaleur sont appelées à devenir plus fréquentes, plus longues et plus intenses.

Les températures prévues cette semaine à Bruxelles dépassent largement les normales saisonnières. Pour la climatologue et glaciologue de la VUB Marie Cavitte, cet épisode s’inscrit dans une tendance observée depuis plusieurs années. “Les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes, elles sont de plus en plus longues. Et aussi leur intensité augmente “, explique-t-elle.

Alors que la température a atteint 32 à 33 degrés dans la capitale, la normale de saison se situe habituellement autour de 21 degrés. “On voit bien qu’on est dans une température vraiment anormale“, souligne la chercheuse.

Selon les prévisions, cette vague de chaleur devrait encore se prolonger plusieurs jours. Mais au-delà de l’épisode actuel, ce sont surtout les projections pour les décennies à venir qui inquiètent. “Pour la région bruxelloise, les études montrent que d’ici la fin du siècle, nous aurons trois fois plus de vagues de chaleur, qui seront trois fois plus longues, avec une intensité environ 40 % plus élevée“, prévient Marie Cavitte.

Une ville construite pour le froid, pas pour la chaleur

Face à ces températures de plus en plus élevées, les solutions existent. Certaines relèvent des comportements individuels, d’autres nécessitent une transformation en profondeur de la ville.

Pour Marion Julien, coordinatrice du Plan Climat à la Ville de Bruxelles, les premiers gestes consistent à adapter ses habitudes quotidiennes. “On peut agir à plusieurs niveaux“, explique-t-elle. “Il y a des solutions individuelles, dans la manière dont on va ventiler son logement, se rafraîchir ou encore éviter d’utiliser certains appareils électroménagers qui dégagent de la chaleur.”

Mais ces mesures atteignent rapidement leurs limites lorsque les bâtiments eux-mêmes accumulent la chaleur. “À Bruxelles, nous n’avons pas un climat méditerranéen de base. Nous n’avons donc pas conçu nos bâtiments ni l’espace public pour subir de telles températures “, rappelle-t-elle.

La spécialiste pointe notamment un retard culturel en matière de protection solaire des logements : “Contrairement à certaines villes françaises, nous n’avons pas la culture du volet ou du store solaire. Or, c’est aujourd’hui que nous commençons à ressentir ce manque. ”

Végétaliser pour rafraîchir

Au-delà des logements, c’est l’ensemble de l’espace public qui doit évoluer. Réaménagement des rues, création d’îlots de fraîcheur, désimperméabilisation des sols, les communes disposent de plusieurs leviers pour lutter contre les effets de la chaleur en ville.

Pour Marion Julien, une solution s’impose toutefois comme la plus efficace : “La meilleure solution reste de pouvoir végétaliser“.

Les arbres permettent en effet d’abaisser localement la température, d’apporter de l’ombre et de limiter l’effet d’îlot de chaleur urbain, particulièrement marqué dans les quartiers très minéralisés.

Alors que Bruxelles s’apprête à connaître de nouveaux épisodes caniculaires dans les années à venir, le défi n’est plus seulement climatique mais aussi urbanistique.

► Retrouvez Bonsoir Bruxelles du lundi au vendredi de 18h20 à 19h

■ Une interview de Marie Cavitte et Marion Julien au micro de Fabrice Grosfilley et Jamila Saidi M’Rabet dans Bonsoir Bruxelles