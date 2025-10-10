Passer la navigation
Quarante associations bruxelloises exhortent les politiques à garantir leur financement

Quarante associations bruxelloises actives dans la sécurité et la prévention, soutenues dans le cadre du Plan Global de Sécurité et de Prévention (PGSP) et financées par l’organisme safe.brussels, exhortent les autorités régionales à garantir immédiatement la continuité de leurs financements.

Elles gèrent des projets en matière de drogues et assuétudes, d’orientation des personnes sans-abri sur les réseaux de transport, de lutte contre la traite et le trafic d’êtres humains, de gestion et de prévention de crises et de phénomènes de radicalisation ou encore de prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles.

Le mécanisme temporaire de financement par douzièmes provisoires mis en place en début d’année a permis d’assurer un fonctionnement minimal mais cela ne suffit pas, alertent les signataires de l’appel. Celles-ci souhaitent que les autorités régionales “prolongent sans délai ce dispositif de standstill jusqu’au vote d’un budget complet“.

Elles désirent, par ailleurs, ouvrir un dialogue structurel avec les autorités régionales sur les conditions de financement à long terme. Elles appellent à définir ensemble un cadre durable et stable.

Belga

10 octobre 2025 - 09h57
Modifié le 10 octobre 2025 - 09h57
 

