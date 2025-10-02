Quarante associations bruxelloises appellent à la continuité de leurs financements

Cela fait désormais quinze mois que Bruxelles fonctionne sans gouvernement régional.

Dans ce contexte, quarante associations actives dans le champ de la sécurité et de la prévention tirent la sonnette d’alarme. Financées dans le cadre du Plan Global de Sécurité et de Prévention (PGSP) par safe.brussels, elles demandent aux autorités régionales de garantir sans délai la poursuite de leurs subsides.

Ces structures, déjà fragilisées par plusieurs années sans indexation et par une réduction budgétaire de 15 % en 2025, estiment que leurs missions répondent à des enjeux essentiels : lutte contre les assuétudes, orientation des personnes sans-abri dans les transports, lutte contre la traite des êtres humains, prévention des phénomènes de radicalisation ou encore prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles.

Depuis le début de l’année, leurs actions sont soutenues grâce à un mécanisme provisoire de financement par douzièmes. Celui-ci a permis d’éviter les interruptions de trésorerie, mais reste jugé insuffisant. Les associations réclament sa prolongation jusqu’au vote d’un budget complet, afin de préserver la continuité de services qualifiés d’« essentiels » pour des dizaines de milliers de Bruxellois.

Au-delà de cette urgence, elles souhaitent ouvrir un dialogue structurel avec les autorités régionales pour garantir une stabilité de financement à long terme. Objectif : pouvoir développer des réponses adaptées aux besoins d’une population bruxelloise qu’elles décrivent comme “de plus en plus fragilisée”.

Qui sont les signataires ?

2bouts, ADDE, ALIAS, Arts&Publics, BeFUS, BRUXEO, Bulle Wasserette Mobile, Casa Legal, Centre d’éducation à la citoyenneté du centre communautaire laïc juif David Susskind, CPF Woman’Dō, DIOGENES asbl, DUNE, Ecran large sur tableau noir/Vivrensemble au cinéma, FAIRWORK Belgium, Fédération Laïque de Centres de Planning Familial, GAMS Belgique, JES Academy, Le Musée juif de Belgique, Les Grignoux, Medimmigrant vzw, Modus Vivendi, Oasis Belgium, PAG-ASA vzw/asbl, Projet LAMA, SoHab – Association de Solidarité pour l’Habitat, Teach for Belgium, Touche Pas à Ma Pote

La rédaction