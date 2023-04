Quand le chocolat provoque la déforestation : “La demande fait qu’on produit toujours plus”

Si les Bruxellois adorent le chocolat, peu sont nombreux à savoir exactement son origine, parfois trouble.

Cécile Renier, chercheuse à l’Earth and Life Institute de l’UCLouvain, a mené une étude autour des origines du cacao, et plus particulièrement de sa production en Côte d’Ivoire, d’où vient 40% du cacao mondial. On compte dans ce pays un million de producteurs et productrices qui travaillent sur des parcelles de quelques hectares. Mais en raison de ce nombre important de productions, 2,4 millions d’hectares de forêts ont été remplacés par des plantations de cacao.

“Il y a un manque de protection de ces forêts classées. C’est aussi parce qu’il y a plein de facteurs qui poussent à la déforestation. La demande internationale fait qu’on demande toujours de produire plus”, explique la chercheuse au micro du 12h30, sur BX1. “Moins de la moitié du chocolat est traçable jusqu’au premier acheteur. Et on ne parle même pas de la traçabilité jusqu’à la parcelle où le cacao est produit. On ne sait donc pas dire si ce cacao est lié au travail forcé, à la déforestation, au travail des enfants…”

Une nouvelle règlementation européenne va arriver pour permettre d’augmenter la traçabilité et la transparence autour de la filière du cacao. “La règlementation est bienvenue, mais elle met l’accent sur la traçabilité comme une solution pour la déforestation. Or, on démontre dans notre étude que cette traçabilité peut être facilement contournée. 25% de la superficie de cacao en Côte d’Ivoire sont dans des espaces protégés, donc dans des zones illégales”, indique-t-elle. “Si le secteur du cacao veut lutter contre la déforestation, il faut agir à l’échelle de territoires entiers, tout en soutenant les producteurs et productrices”.

Alors que faire ? “Il faut être conscient que manger du chocolat est un luxe. Il faut payer ce produit au juste prix”, précise Cécile Renier.

■ Interview de Cécile Renier, chercheuse à l’Earth and Life Institute de l’UCLouvain, dans Le 12h30.

Gr.I. – Photo : BX1 et Belga