Quai du Hainaut : quel est l’état d’avancement des travaux ?

La stabilisation temporaire du mur de quai se poursuit. 

Les travaux avances sur les quais ! La première phase de ces injections est terminée, tandis que la deuxième phase est en cours. Ces opérations s’effectuent depuis le Quai de l’Industrie et quai du Hainaut lui-même, qui ne peut donc pas encore être rouvert aux piétons et aux cyclistes. Une couche de résine sera ensuite appliquée. Cette opération s’effectuera depuis l’eau, ce qui réduira quelque peu les nuisances.

Reportage | Les travaux de stabilisation temporaire du quai du Hainaut prolongés

Après la deuxième phase des injections de béton, prévue pour fin août, la circulation des piétons et des cyclistes sera améliorée sur l’ensemble du quai du Hainaut. La passerelle Fatima Mernissi sera également rouverte. La circulation motorisée ne sera toutefois pas encore autorisée, les travaux de stabilisation temporaire du Port devant être complètement finalisés pour cela.

À l’issue des travaux du Port, prévue pour début septembre, plusieurs autres travaux auront lieu, décalant de quelques semaines l’ouverture complète à la circulation motorisée locale pour le tronçon entre la Chaussée de Gand et le poteau solide à hauteur du numéro 33.

  • Un reportage de Jamila Saidi M’rabet et Charles Carpreau

28 août 2025 - 17h35
Modifié le 28 août 2025 - 17h56
 

