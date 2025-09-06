Qu’a donné la première vendange du vignoble Paola à Uccle ? “En septembre prochain, on va faire du vin”

La Belgique est une terre de bière, mais aussi de plus en plus de vin. Des initiatives se multiplient, notamment à Bruxelles. À Uccle, quelques voisins ont planté le vignoble Paola en 2023. Deux ans après, l’heure des premières vendanges est arrivée.

Une quarantaine de pieds de vigne font vivre les habitants du quartier du petit parc Princesse Paola, à Uccle. Ils sont venus en nombre ce matin pour les vendanges. Fatima Silva Alves, une habitante, est là pour ce beau moment : “On a planté ces vignes il y a trois ans. C’est le fruit de notre collaboration. Ça crée du lien. C’est vraiment une réunion du quartier. Au-delà du raisin, il y a un vrai projet”.

Après avoir récolté le raisin, il faut l’égrainer à la main pour ensuite le presser et enfin déguster ce jus.

Les ambitions sont belles pour l’avenir. “En septembre prochain, on va faire les vendanges pour faire du vin”, annonce Nicola Da Schio, vigneron au sein du projet Les Vignes en Ville. “On cherche une collaboration avec la commune pour trouver une cave. Pour moi, c’est important que ce ne soit pas une cave chez les gens. Ça doit être un lieu pour tous”, précise-t-il.

Cette année, les vignes ont donné plus de 20 kilos de raisins.

■ Reportage de Rémi Rucquoi, Loic Bourlard et Hugo Moriamé