Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Qu’a donné la première vendange du vignoble Paola à Uccle ? “En septembre prochain, on va faire du vin”

La Belgique est une terre de bière, mais aussi de plus en plus de vin. Des initiatives se multiplient, notamment à Bruxelles. À Uccle, quelques voisins ont planté le vignoble Paola en 2023. Deux ans après, l’heure des premières vendanges est arrivée.

Une quarantaine de pieds de vigne font vivre les habitants du quartier du petit parc Princesse Paola, à Uccle. Ils sont venus en nombre ce matin pour les vendanges. Fatima Silva Alves, une habitante, est là pour ce beau moment : “On a planté ces vignes il y a trois ans. C’est le fruit de notre collaboration. Ça crée du lien. C’est vraiment une réunion du quartier. Au-delà du raisin, il y a un vrai projet”.

Après avoir récolté le raisin, il faut l’égrainer à la main pour ensuite le presser et enfin déguster ce jus.

Les ambitions sont belles pour l’avenir. “En septembre prochain, on va faire les vendanges pour faire du vin”, annonce Nicola Da Schio, vigneron au sein du projet Les Vignes en Ville. “On cherche une collaboration avec la commune pour trouver une cave. Pour moi, c’est important que ce ne soit pas une cave chez les gens. Ça doit être un lieu pour tous”, précise-t-il.

Cette année, les vignes ont donné plus de 20 kilos de raisins.

■ Reportage de Rémi Rucquoi, Loic Bourlard et Hugo Moriamé

Lire aussi :

Partager l'article

06 septembre 2025 - 19h33
Modifié le 06 septembre 2025 - 19h33
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales