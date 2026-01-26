Psychiatrie : quel bilan pour les équipes mobiles d’urgence ?

Les EMUT, les équipes mobiles d’urgence psychiatrique existent depuis deux ans au CHU Saint-Pierre, afin de mieux prendre en charge les crises psychiatriques sur le terrain. Aujourd’hui, l’heure d’un premier bilan pour ce projet pilote, qui sera bientôt élargi à d’autres lieux.

Treize des 21 réseaux de santé mentale pour adultes ont déjà démarré des interventions dans le cadre du projet national de psychiatrie d’urgence de proximité, inspiré du dispositif bruxellois EMUT (Équipe Mobile d’Urgence), a indiqué lundi François Wyngaerden, expert au SPF Santé publique en charge de la psychiatrie d’urgence. Un an après le lancement de l’appel à projets, le déploiement progresse dans la majorité des réseaux du pays.

Le projet EMUT, lancé à Bruxelles en novembre 2023, permet à des professionnels de la santé mentale d’intervenir, en appui de la police, lors de situations de crise psychiatrique aiguë. Ces équipes évaluent la situation sur le terrain, privilégient la désescalade et orientent les personnes vers la prise en charge la plus adaptée, en favorisant des alternatives humaines aux hospitalisations sous contrainte.

► Lire aussi | L’accès au suivi psychiatrique se détériore à Bruxelles, selon la Ligue de Santé Mentale

Fort de cette expérience, le gouvernement fédéral a décidé d’étendre le dispositif à l’ensemble du pays à travers le projet “Psychiatrie d’urgence de proximité”, doté d’un financement global de 26,8 millions d’euros. L’objectif est d’offrir une réponse plus rapide, plus coordonnée et mieux intégrée aux crises psychiatriques, en lien avec les réseaux de santé mentale existants.

Sur les 21 réseaux de santé mentale pour adultes que compte la Belgique, 13 ont déjà démarré des interventions, soit sur l’ensemble de leur territoire, soit dans des zones pilotes. Sept autres réseaux prévoient un démarrage effectif au cours du premier semestre 2026, tandis que les discussions sont toujours en cours pour un dernier réseau.

Les réseaux engagés mènent un important travail de réorganisation, avec des recrutements complémentaires, la mise en place de lignes téléphoniques centralisées et l’extension progressive des horaires d’accessibilité, avec pour objectif une couverture de 08h00 à 23h00, sept jours sur sept. Au-delà de la police, les médecins généralistes et les services d’urgence peuvent également faire appel aux équipes mobiles.

Belga – Photo : Polbru

■ Reportage d’Anaïs Corbin et Stéphanie Mira