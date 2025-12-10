L’accès au suivi psychiatrique se détériore à Bruxelles, selon la Ligue de Santé Mentale

L’accès aux soins en santé mentale ambulatoire est fortement entravé en Région bruxelloise faute de moyens, alerte la Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale (LBSM), qui publie mercredi les résultats d’une vaste enquête menée auprès des Services de Santé Mentale (SSM).

Selon cette étude, seuls 25% des demandes reçues par ces services ont donné lieu à un suivi effectif, tandis que plus de la moitié (53%) ont dû être réorientées, souvent vers d’autres professionnels eux-mêmes saturés.

La grande majorité de ces réorientations (71%) s’explique par le manque de disponibilité, ce qui fait de la saturation de l’offre “le premier obstacle à l’accès aux soins” souligne l’organisation. Entre 2020-2021 et 2022-2023, la situation s’est aggravée : la part de demandes acceptées a reculé de 11%, tandis que celles redirigées faute de place ont progressé de 7% .

Tous les publics sont touchés, mais les enfants, adolescents et les demandes nécessitant une consultation avec un psychiatre ou pédopsychiatre sont particulièrement pénalisés. La pénurie de ces spécialistes, fortement marquée à Bruxelles, accentue cette difficulté.

La LBSM attribue cette saturation à un manque de refinancement structurel du secteur. Elle rappelle que les SSM constituent la principale offre ambulatoire de soins psychologiques, psychiatriques et sociaux, souvent gratuits ou peu coûteux, mais que leur accessibilité est aujourd’hui “menacée”.

Les réponses politiques sont jugées insuffisantes. Selon l’étude, les investissements régionaux restent ponctuels et ne suivent pas l’évolution des besoins, tandis que l’État fédéral concentre ses moyens sur les hôpitaux sans refinancer les services ambulatoires, pourtant compétents pour ces publics.

La Ligue formule plusieurs recommandations, dont un refinancement structurel du secteur, la lutte contre la pénurie de psychiatres et des politiques transversales agissant sur les déterminants sociaux influençant la santé mentale.

