Proximus et DAZN ont conclu un accord sur la diffusion des matchs de Jupiler Pro League

“Dès la saison prochaine, les clients Proximus et Scarlet ayant souscrit à l’option ‘Pickx Sports’ ou ‘All-in’ auront à nouveau accès aux chaînes DAZN et à l’application DAZN. Celles-ci offriront la retransmission en direct de tous les matchs de la Jupiler Pro League“, précise Proximus dans un communiqué. Une sélection de matchs des Champions’ Play-offs sera également accessible dès ce weekend.

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Telenet avait précédemment conclu un accord semblable avec DAZN.