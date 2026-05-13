Proximus et DAZN ont conclu un accord sur la diffusion des matchs de Jupiler Pro League
L’opérateur télécom Proximus et le détenteur des droits du football belge DAZN ont conclu un accord qui permettra aux abonnés du premier d’accéder à l’offre sportive étendue du second, ont annoncé mercredi les deux entreprises. Les abonnés de Proximus auront ainsi accès à la retransmission en direct et en différé des matchs de la Jupiler Pro League, de la Challenger Pro League et de la Women Super League.
“Dès la saison prochaine, les clients Proximus et Scarlet ayant souscrit à l’option ‘Pickx Sports’ ou ‘All-in’ auront à nouveau accès aux chaînes DAZN et à l’application DAZN. Celles-ci offriront la retransmission en direct de tous les matchs de la Jupiler Pro League“, précise Proximus dans un communiqué. Une sélection de matchs des Champions’ Play-offs sera également accessible dès ce weekend.
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Telenet avait précédemment conclu un accord semblable avec DAZN.