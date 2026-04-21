Droits TV du football belge : DAZN continuera à diffuser les matchs de la Pro League jusqu’en juin 2027

La plateforme de streaming sportif DAZN s’est engagée très récemment à poursuivre la production et la diffusion des matchs de la Pro League jusqu’à la fin de la saison 2026-2027, ont annoncé lundi les deux avocates qui représentent DAZN devant le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles.

Cet engagement “vient d’être pris”, ont précisé Me Maïlys Sahagun et Stéphanie Hermoye au juge. Les deux avocates ont indiqué qu’elles avaient obtenu lundi soir l’accord de partager cette information à l’audience publique mardi matin.

De l’autre côté de la barre, l’entreprise américaine Cloudflare a regretté que l’information leur parvienne de cette façon, à l’audience, sans envoi de courrier préalable. La défense de Cloudflare a répliqué qu’elle ne tiendrait pas compte de cette information dans les débats du jour, consacrés à la validité des droits de DAZN pour la production et de diffusion des matchs de la Pro League.

DAZN refaisait mardi matin la chronologie de ses négociations avec la Pro League pour l’obtention de ces droits exclusifs de 2020 à 2030, au deuxième jour de la procédure judiciaire intentée par Google LLC, Cisco Systems Inc et Cloudflare Inc contre la requête unilatérale introduite par DAZN auprès du juge des référés en mars 2025, à quelques jours du lancement des playoffs de la Jupiler Pro League. A la suite de cette requête, les trois entreprises avaient dû mettre en œuvre en urgence des mesures pour empêcher l’accès à d’une centaine de sites pirates de streaming et d’IPTV (télévision diffusée sur un réseau internet).

DAZN fait l’objet d’une procédure d’arbitrage d’urgence engagée par la Pro League concernant les droits médiatiques du football belge. Dans ce cadre, DAZN avait annoncé le 31 décembre devoir diffuser les matchs de football de la Pro League jusqu’à la fin de la saison 2026.

Belga