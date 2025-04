Promouvoir le tourisme autour de chez soi, rencontre avec Yann Arthus-Bertrand

Le célèbre photographe Yann Arthus-Bertrand a été accueilli par les jeunes à la cité des métiers chez Actiris.

Cette journée est placée sous le signe de l’écotourisme, un sujet qui inspire le photographe et militant écologique. “J’ai énormément voyagé et avec le recul, quand on est jeunes, on a envie de vivre une aventure, mais on s’aperçoit que l’aventure peut être à côté de chez soi”, confie Yann Arthus-Bertrand.

Un groupe d’étudiantes en tourisme au Ceria d’Anderlecht se sont planché sur son projet. “Nous avons découvert 105 initiatives différentes sur la commune d’Anderlecht”, explique une étudiante. L’idée ici, est de promouvoir les activités touristiques en dehors des sentiers battus. “On veut promouvoir ce qui est chez nous. Les Belges ont pleins de choses à avoir en Belgique”, rajoute une autre étudiante.

Un projet qui devrait inspirer les 200 jeunes venus chez Actiris pour en apprendre plus sur les métiers de l’écotourisme.

■ Reportage de Marine Guiet et Nicolas Scheenaert