Procès pour trafic de drogue à Forest : pour la défense, “le dossier répressif ne tient pas la route”

Les avocats qui défendent un ou plusieurs prévenus rassemblés dans le procès pour trafic de stupéfiants mené en association au niveau du hotspot de la place Saint-Antoine ont entamé leurs plaidoiries vendredi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.

Me Yannick De Vlaemynck, premier à s’exprimer, a critiqué le fond du dossier. “Ça ne tient pas fort la route au niveau du dossier répressif”, a-t-il annoncé d’entrée de jeu.

“Mon client est venu 10 minutes sur un hotspot, de 16h10 à 16h20. Est-ce suffisant pour être poursuivi pour vente de stupéfiants ? Je trouve cela inquiétant“, a-t-il souligné. “On dit qu’on l’aurait vu faire quatre échanges“, a poursuivi l’avocat à propos des faits reprochés à son client, Mohamed E., poursuivi comme membre de l’association de malfaiteurs, mais pas comme dirigeant.

“Déjà, il faut m’expliquer où se trouvent les policiers lors des observations. Je ne le sais pas, vous ne le savez pas. Qu’on me montre au moins la photo d’un échange, quelque chose qui sort d’une sacoche. Sinon, comment contester les faits ?” La période infractionnelle court pour son client du 9 février 2024 au 5 septembre 2024, soit sept mois, a calculé Me De Vlaemynck. “Mais on l’a vu 10 minutes sur place. À un moment donné, il faut être sérieux au niveau de la preuve.“

L’avocat souligne l’absence d’éléments dans les analyses téléphoniques qui relierait son client au reste des prévenus. Le ministère public requiert 30 mois de détention ou une peine de travail pour Mohamed E. La procureure lui reproche notamment d’avoir possédé 8.000 euros en liquide à son domicile, que l’enquête attribue à de la vente de stupéfiants. Me De Vlaemynck conteste cet élément, pièces à l’appui. “Ce sont des sommes pour payer son mariage au Maroc“, a-t-il assuré.

Vendeur ou dirigeant ?

Me Yannick De Vlaemynck a également plaidé pour que le tribunal ne confonde pas un vendeur de stupéfiants avec un dirigeant de trafic de drogue. À propos de Y.B, l’un des autres prévenus qu’il défend, Me De Vlaemynck soutient qu’il s’agit uniquement d’un vendeur. “C’est un vendeur sur la place Saint-Antoine. Qu’il soit condamné pour être un vendeur sur la place.“

“Il est présenté comme le grand gérant dans ce dossier. Cela m’a fait sourire. On en a fait un patron du dossier parce qu’on a commencé le dossier par lui. C’est le premier petit vendeur qui a été attrapé“, a poursuivi l’avocat, en référence au réquisitoire du ministère publique qui requiert une peine de six ans de détention pour Y.B, en tant que dirigeant d’une association de malfaiteurs active dans la vente et la détention de stupéfiants (cannabis et cocaïne) sur le hotspot de la place Saint-Antoine à Forest, de février à novembre 2024.

“Je n’ai jamais vu un dirigeant vendre sur le terrain“, a déroulé l’avocat. “Ceux qu’on met sur le hotspot, c’est ceux qu’on veut sacrifier.” Me Yannick De Vlaemynck est revenu sur un incident vécu par son client sur la place Saint-Antoine. “Il s’est fait casser la mâchoire par un client. Ce n’est pas un dirigeant à qui on va casser la gueule. Celui qu’on tabasse, c’est le petit vendeur qu’on vient frapper parce qu’il a mal travaillé.” Étonné par la hauteur de la peine requise à l’encontre de Y.B. par la procureure du roi, l’avocat a indiqué qu’il avait le sentiment “qu’on a voulu nettoyer un hotspot avec ce dossier. On a pris tout le monde et on est pas allé plus loin au niveau de l’instruction.“

