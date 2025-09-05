Trafic de drogue à Saint-Gilles et Forest: le procès de 16 prévenus s’ouvre ce vendredi

Seize hommes sont jugés à Bruxelles pour un vaste trafic de stupéfiants organisé à Saint-Gilles et Forest en 2024. Le procès, prévu sur quatre jours, s’ouvre ce vendredi devant le tribunal de première instance.

Seize prévenus, uniquement des hommes, devront répondre dès ce vendredi, devant le tribunal de première instance de Bruxelles, de la vente, de la détention, de l’acquisition et du transport de drogue (cannabis, cocaïne, coke), organisée à Saint-Gilles, autour du square Jacques Franck, puis à Forest, place Saint-Antoine, entre février et novembre 2024. Ces deux zones figurent parmi les 17 “hotspots” de la stratégie régionale de lutte contre le trafic de stupéfiants.

Les prévenus rassemblés dans ce dossier sont jeunes. Onze d’entre eux avaient moins de 24 ans au moment des faits, selon l’ordre de citation émis par le parquet bruxellois. Les cinq autres prévenus avaient entre 28 ans et 41 ans en 2024.

Le parquet du procureur du Roi de Bruxelles requiert une circonstance aggravante pour dix prévenus sur les seize, en leur qualité de dirigeant. Deux prévenus (28 ans, 21 ans) sont également poursuivis pour la détention illégale de munitions d’armes à feu soumises à autorisation. Enfin, le parquet requiert une circonstance “d’utilisation de mineurs d’âge” pour cinq prévenus. Deux autres individus, mineurs, sont repris à cet égard dans le dossier. Ils avaient 16 ans et 17 ans au moment des faits.

Quatre jours d’audiences sont prévus pour ce procès, à commencer par les réquisitions prononcées vendredi. Le procès va s’étendre jusqu’au 18 septembre.

