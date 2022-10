Procès Peterbos : une peine de travail plaidée pour un jeune de 18 ans

Me Nicolas Crutzen a plaidé une peine de travail, mercredi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, pour son client, un jeune homme de 18 ans qui a été enrôlé dans le trafic de stupéfiants du Peterbos.

“Il est avéré qu’on a utilisé des mineurs pour la vente des stupéfiants. C’est le cas de mon client“, a plaidé l’avocat. “Il a été utilisé comme guetteur et a accepté de donner son identité pour activer des cartes SIM“, dans le but de gagner une septantaine d’euros par jour, a affirmé Me Crutzen.

Trente-et-une personnes sont devant la justice pour avoir participé à un trafic de drogue dans le quartier de la cité de logements Peterbos à Anderlecht, entre 2021 et 2022.

“On entre dans ce dossier, concernant mon client, par petites touches, comme un tableau impressionniste. Il apparaît tout d’abord comme l’un des mineurs utilisés pour la vente. L’enquête de téléphonie montre qu’un certain B.Z. lui donne des ordres“, a plaidé Me Crutzen. “Son domicile sera perquisitionné plus tard et les enquêteurs y découvriront un sac poubelle contenant des petits sachets, une balance et un GSM. On ne trouve ni argent ni objet de valeur, ce qui en dit long sur son rôle minime dans ce dossier. Il a avoué, après plusieurs auditions, avoir été guetteur“, a poursuivi le pénaliste. “Je vous demande de le condamner à une peine de travail. Il a déjà fait ses preuves dans le cadre de sa libération provisoire sous conditions. A titre subsidiaire, si vous le condamnez à une peine de prison comme le veut le procureur, je vous demande de lui octroyer le sursis le plus large possible, si besoin assorti de conditions“, s’est-il adressé à la présidente.

Enfin, l’avocat a demandé au tribunal de ne pas faire droit à la confiscation de la somme de 630.000 euros requise par le procureur, “in solidum”. “Mon client a admis qu’il gagnait une septantaine d’euros par jour pour faire le guetteur. Compte tenu de la période infractionnelle, on est bien loin de cette somme. Et il n’y a rien de pire que de s’endetter lorsqu’on a été attiré très jeune dans le milieu délinquant“, a avancé l’avocat.

Vague de perquisitions

Dans ce procès, 31 personnes, de nationalité belge et française, sont prévenues pour vente illégale de stupéfiants, entre 2021 et 2022. Selon l’enquête, un trafic de cannabis et de cocaïne se déroulait principalement dans et aux alentours de la cité du Peterbos à Anderlecht, mais aussi du côté de la place Lemmens, dans la même commune. Deux réseaux se seraient ainsi associés. Une vague de perquisitions a eu lieu le 26 novembre 2021, puis une seconde le 14 décembre, dans de nombreuses communes de la région bruxelloise, mais aussi à Asse et à Puurs en Flandre. Elles ont mené à des saisies importantes de drogue et d’argent.

Belga