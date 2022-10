Peterbos : 31 personnes inculpées dans un procès autour du trafic de drogue dans le quartier

Ce lundi, le tribunal correctionnel de Bruxelles démarre un procès important autour du trafic de drogue dans la cité du Peterbos à Anderlecht.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles commence, ce lundi, un procès lié au trafic de drogue qui se déroule depuis plusieurs années dans la cité de logements Peterbos à Anderlecht. Au total, 31 personnes, de nationalité belge et française, se trouvent sur le banc des prévenus, dont 19 sont détenues, selon le tribunal de première instance de Bruxelles. Ce n’est pas la première fois que le tribunal correctionnel bruxellois juge des faits présumés de vente de drogue dans ce quartier, réputé comme étant un repaire pour les trafiquants.

Ce dossier concerne un trafic de cannabis et de cocaïne, qui s’est déroulé entre 2021 et 2022, au sein de la cité du Peterbos à Anderlecht. Ce trafic aurait par ailleurs des ramifications à l’étranger, et serait notamment en lien avec un trafic actif dans une autre cité de logements, à Marseille, en France. Le réseau de trafiquants a été démantelé le 26 novembre 2021. Après des mois d’investigations, les enquêteurs de la brigade des stupéfiants de la zone de police Bruxelles-Midi ont perquisitionné, avec l’appui des Unités Spéciales de la Police Judiciaire Fédérale, plus de 20 adresses à Anderlecht, Bruxelles, Molenbeek-Saint-Jean, Woluwe-Saint-Lambert, Puurs-Sint-Amands et Asse.

► Lire aussi | Opération anti-drogue au Peterbos : quatre personnes inculpées pour vente de stupéfiants en association

À Anderlecht, ce sont 15 endroits qui ont été perquisitionnés, tous dans le quartier Peterbos. Cette opération délicate s’est déroulée sans incident majeur et pratiquement aucune arme n’a été trouvée. Les enquêteurs ont par contre mis la main sur de la drogue et de l’argent. Au total, ce sont un peu plus de 9 kilos de cannabis, 435 grammes de cocaïne et une somme d’au moins 180.000 euros qui ont été saisis. Par ailleurs, 27 personnes ont été arrêtées dont 13 ont ensuite été inculpées pour vente de stupéfiants par le juge d’instruction et placées sous mandat d’arrêt.

Quelques semaines plus tard, le 14 décembre 2021, onze adresses supplémentaires ont été perquisitionnées à Anderlecht, Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek, Bruxelles, Saint-Gilles et Asse. Neuf autres suspects ont été arrêtés, une quantité de 1,5 kilo de cannabis et une somme de 15.000 euros ont aussi été saisies.

Déjà un procès en 2019

Ce n’est pas la première fois que le tribunal correctionnel de de Bruxelles juge une affaire de ce type dans le quartier du Peterbos. Un procès avait déjà eu lieu en 2019 avec une vingtaine de personnes inculpées pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment d’argent. À l’époque, 100 000 euros et plusieurs kilos de cocaïne et de cannabis avaient été saisis.

Plusieurs résidents du quartier s’étaient alors plaints des violences quotidiennes suite à ces trafics. Des agents de la Stib et une équipe de télévision de la VRT avaient aussi été agressés durant cette même année.

Finalement, 18 personnes ont été condamnées à des peines entre un et six ans de prison et d’autres ont été reconnus coupables comme simples membres de l’association et trois prévenus ont été acquittés pour cette prévention, mais reconnus coupables de détention illégale de stupéfiants.

Contrat de Quartier Durable

Le quartier du Peterbos a souvent été pointé du doigt en raison de ces trafics et de violences autour des immeubles. La commune et la Région ont récemment tenté de mener des actions pour faire face à ces problèmes. 15 millions d’euros ont ainsi été débloqués dans le cadre d’un contrat de quartier durable (CQD), via des projets urbains, culturels et associatifs. L’objectif est de « décloisonner le quartier » et de réaménager les espaces avec des travaux prévus dès l’année prochaine après une concertation avec les riverains.

Le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) confirme un travail plus important réalisés avec les acteurs de proximité et le monde associatif pour éviter le retour des dealers dans le quartier.

Mais ce travail se fait sur le long terme et les récentes séquences médiatiques ont fortement touché la réputation du quartier. L’optimisme est en tout cas de mise du côté des autorités publiques.

Gr.I. avec Belga – Photo : BX1