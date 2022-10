Procès Peterbos : des peines de 18 mois à 10 ans requises contre les 31 prévenus

Le procureur a requis, mardi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, des peines entre 18 mois et 10 ans de prison à l’encontre de 31 personnes prévenues pour avoir participé à un trafic de drogue dans le quartier de la cité de logements Peterbos à Anderlecht. L’enquête dans ce dossier remonte à juin 2021. En novembre et décembre suivants, des dizaines de perquisitions avaient été menées, aboutissant à des saisies importantes de cannabis et de cocaïne mais aussi de sommes d’argent en liquide.

“Vous n’avez devant vous que le bout de la chaîne” s’est adressé le procureur à la présidente du tribunal, concédant que ce dossier ne fait que “lever un coin du voile sur le développement exponentiel du trafic de stupéfiants dans notre pays“. Néanmoins, a insisté le jeune magistrat, “les enquêteurs ont travaillé sans compter, jour et nuit” pour parvenir à démanteler en partie ce réseau, et il est important de sanctionner le comportement des prévenus, qui se sont laissés tenter par “l’argent facile“.

► Voir notre reportage | Vaste opération anti-drogue à Anderlecht : plusieurs suspects interpellés (vidéo)

“L’appât du gain ne justifie pas tout. On pourrit un quartier jusqu’à la moelle, en faisant des victimes collatérales. On fait vendre des gosses qui n’ont pas 16 ans et on va même jusqu’à régler ses comptes en tirant dans le genou d’un gamin“, a déclaré le procureur, faisant référence à une fusillade survenue en novembre 2021, dont un des prévenus, originaire de Marseille, est soupçonné.

La peine requise la plus élevée est de 10 ans de prison, à l’encontre de celui qui est considéré comme le chef du “clan Peterbos”. Des peines de 8 ans et de 7 ans ont été requises à l’encontre de ses deux bras droits. Une peine de 7 ans et une de 6 ans de prison ont également été requises contre les deux présumés chefs du “clan Lemmens”.

Belga