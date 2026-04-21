Procès après l’occupation pro-Palestine à l’ULB : les parties civiles dénoncent un “climat de haine”

Ces avocats se sont autant exprimés sur la mobilisation étudiante qui a duré sept semaines, que sur les coups portés par le prévenu T.B. contre leurs clients, G.D. et E.L., à la fin de la première journée d’occupation, le 7 mai 2024.

► Lire aussi | Un énorme drapeau palestinien déployé sur le campus de l’ULB en soutien à un étudiant

Les parties civiles estiment que les étudiants ont saccagé au fil des semaines le bâtiment B du Solbosch, lorsqu’ils demandaient le boycott d’Israël par l’ULB vu le génocide en cours à Gaza. Ils étaient “menaçants à l’égard de la communauté universitaire”, a insisté la défense de E.L. En mai et en juin 2024, les services de sécurité de l’ULB étaient “sur le pied de guerre pour éviter des drames”, a plaidé l’avocate du directeur de la sécurité.

Rappel des faits

Les faits que le tribunal de première instance de Bruxelles doit juger se sont produits le 7 mai 2024, en fin de journée. Des personnes portant des drapeaux israéliens s’étaient approchées de l’occupation étudiante et filmaient la scène.

T.B., ancien étudiant de l’ULB qui participait à l’occupation, est poursuivi pour des coups et blessures portés sur G.D. et E.L.. Dans le cas de G.D., qui est confession juive, la prévention est aggravée d’une intention antisémite. Selon le plaignant, T.B. l’aurait insulté de “sale juif” avant de lui porter un coup au visage. Le second prévenu, A.A., qui est citoyen palestinien, est poursuivi pour des coups et blessures volontaires, portés sur E.L.

► Reportage | La rectrice de l’ULB demande l’évacuation du bâtiment occupé par Free Palestine

Belga – Photo : Belga