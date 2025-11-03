Un énorme drapeau palestinien déployé sur le campus de l’ULB en soutien à un étudiant

Un drapeau géant de 18 mètres sur 9 a été déployé lundi sur la façade du bâtiment A du campus du Solbosch de l’Université libre de Bruxelles (ULB), avenue Franklin Roosevelt.

L’action, menée par plusieurs associations étudiantes et membres du corps académique, vise à exprimer leur soutien à un étudiant convoqué à 16h30 devant la commission de recours disciplinaire.

L’étudiant est poursuivi pour des faits remontant à l’occupation d’un bâtiment du Solbosch, le 7 mai 2024, lors d’une action en soutien au peuple palestinien. Une altercation avait éclaté ce jour-là entre un occupant et un autre étudiant, membre d’une organisation juive. La commission disciplinaire avait reconnu l’altercation, entraînant une sanction, mais n’avait pas retenu le caractère antisémite des faits.

La rectrice de l’ULB Annemie Schaus a toutefois décidé de faire appel de cette décision, estimant que l’altercation devait être qualifiée d’antisémite. Cette démarche a suscité la colère de plusieurs collectifs étudiants et syndicaux, qui dénoncent un “acharnement” et une “instrumentalisation de l’antisémitisme“.

“Par cette démarche, la rectrice assimile la contestation des politiques de l’État d’Israël à de l’antisémitisme“, estime Chloé Deligne, de la CGSP Enseignement-Recherche. Selon Camille, du Cercle du Libre Examen, “cette procédure s’inscrit dans un climat de répression des luttes étudiantes et vise à faire un exemple de l’engagement collectif en faveur de la Palestine“.

Un rassemblement de solidarité d’une centaine de personnes se tient en parallèle devant le bâtiment B, où se déroulera la commission de recours. Une centaine de personnes y dénonce ce qu’elles considèrent comme une atteinte à la liberté d’expression au sein de l’université.

Belga – Photo et vidéo : Belga Image