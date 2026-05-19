Manifestation pro-palestinienne à Bozar contre la venue d’un chef d’orchestre israélien

Plusieurs organisations ont manifesté mardi matin devant le Palais des Beaux-Arts (Bozar) à Bruxelles pour protester contre la venue du chef d’orchestre israélien Lahav Shani, prévue en novembre. Elles dénoncent, dans une lettre ouverte, une “position ambigüe” du musicien face à la situation à Gaza.

Parmi les signataires se trouvent Caddy for Palestine, Belgian Academic and Cultural Boycott of Israël, Anti-Zionist Jewish Alliance Belgium et Een Andere Joodse Stem ainsi que de nombreux acteurs des mondes culturel, artistique et universitaire.

D’après eux, la décision de Bozar va à l’encontre du “devoir éthique de ne pas rester silencieux” face à la situation à Gaza : “Dans une affaire reconnue par la Cour internationale de justice comme un génocide potentiel, les institutions culturelles ne peuvent continuer à fonctionner comme si la politique et la culture existaient dans des sphères distinctes”.

Les organisations demandent ainsi l’annulation du concert de l’Orchestre philharmonique de Munich – dirigé par M. Shani – prévu en novembre et, plus largement, un boycott culturel contre Israël.

En réponse, le directeur artistique de Bozar, Christophe Slagmuylder, fait remarquer que la formation munichoise compte des musiciens originaires de plus de vingt pays et n’a “aucun lien avec une organisation israélienne, et encore moins avec la politique du gouvernement israélien.”

De plus, en tant qu’institution fédérale, Bozar “accueille le monde entier et donc aussi les tensions, les questions et les changements qui caractérisent notre époque”, poursuit M. Slagmuylder, qui souligne également que M. Shani “s’est prononcé contre la guerre et contre la violence”.

Lahav Shani avait déjà fait l’objet d’une annulation en septembre avec l’Orchestre philharmonique de Munich au Gent Festival van Vlaanderen. Sa présence avait été annulée au dernier moment par l’organisation, ce qui avait provoqué une vague de critiques en Belgique comme à l’étranger.

Belga