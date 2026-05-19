Trois artistes queers agressés à la Brussels Pride: une plainte a été déposée

Une plainte a été recueillie par la police après une agression à caractère LGBTQIA+-phobe visant plusieurs personnes à l’issue de la Brussels Pride, a confirmé mardi la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

L’agression s’est produite aux alentours de 20h40 samedi soir, dans les environs de la rue de Nancy à Bruxelles, a précisé la police.

L’artiste Diva Beirut avait évoqué lundi sur ses réseaux sociaux une agression à son encontre perpétrée par un “groupe d’enfants”. Selon les informations de Sudinfo, les agresseurs, sept au départ, étaient âgés d’environ 15 ans. Ils auraient rapidement été rejoints par d’autres individus, portant le groupe à plus d’une vingtaine de personnes.

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“Nous confirmons que notre référent zonal pour la communauté LGBTQIA+ a reçu les victimes d’une agression ayant eu lieu samedi 16 mai après l’évènement de la Pride“, ont déclaré les forces de l’ordre. “Il a recueilli leur plainte. Un procès-verbal a été rédigé et une assistance aux victimes leur a été proposée.”

La police ajoute qu’aucune autre information ne pourra être communiquée à ce stade.

Quelque 216.000 personnes ont participé samedi à la Brussels Pride 2026, qui célébrait cette année son 30e anniversaire dans les rues de la capitale.

Belga