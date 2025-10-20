Pro League: Anderlecht ne vient pas à bout de Saint-Trond (2-2)

Saint-Trond et Anderlecht ont partagé 2-2 dimanche lors de la 11e journée de Jupiler Pro League. C’est le 6e match de suite des Bruxellois sans défaite, mais c’est le 4e partage.

Anderlecht n’est pas parvenu à repartir de Saint-Trond avec les trois points. Les Mauves ont pourtant bien débuté la rencontre en ouvrant la marque dès la 11e minute, Nathan De Cat envoyant une belle frappe en lucarne (0-1).

Les Canaris ont réagi rapidement, Rihito Yamamoto réalisant un numéro de dribles dans le rectangle bruxellois avant de frapper à ras de sol (18e, 1-1), mais Anderlecht a repris l’avantage dans la foulée. Mihajlo Cvetkovic a coupé une belle passe de Thorgan Hazard pour tromper Léo Kokubo (19e, 2-1).

Le RSCA avait bien la rencontre en main quand il a été à nouveau rejoint au score au début du dernier quart d’heure. Kaito Matsuzawa a envoyé une belle frappe enroulée dans les filets de Colin Coosemans (76e, 2-2).

Au classement, Anderlecht rejoint Malines à la 3e place avec 19 points. Saint-Trond est 5e avec 18 points.

Belga – Photo : Belga Image