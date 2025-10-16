Michael Verschueren est le nouveau président du RSCA : “Je souhaite bâtir un avenir solide, stable et ambitieux”

L’organigramme du Sporting d’Anderlecht a été revu et approuvé mercredi. Le club bruxellois a intronisé Michael Verschueren à la présidence de son Conseil d’administration et Kenneth Bornauw comme directeur général de la maison ‘Mauve’.

“C’est un honneur pour moi d’assumer la présidence de ce magnifique club. Avec le Conseil d’administration et la direction, je souhaite bâtir un avenir solide, stable et ambitieux pour le RSC Anderlecht“, a déclaré Michael Verschueren, fils de Michel Verschueren, manager emblématique d’Anderlecht entre 1980 et 2003, et cité dans un communiqué du club bruxellois jeudi.

Son rôle sera “protocolaire” et “dans lequel il mettra à profit ses nombreuses années d’engagement au sein du club et sa vaste expérience dans le football international pour veiller à la bonne gouvernance et à la stratégie à long terme. Parallèlement, il continuera à développer les relations externes, dans l’optique d’un développement durable et pérenne du club“, précise encore le communiqué.

Michael Verschueren entrera en fonction dans un mois. Kenneth Bornauw “sera alors responsable de la gestion opérationnelle globale du club, tant sur le plan sportif que non sportif“.

“Je souhaite bâtir une organisation tournée vers l’avenir, portée par une ambition et une vision communes, afin de permettre au club de jouer un rôle de premier plan dans les années à venir“, a déclaré à son tour Kenneth Bornauw qui dirigera un comité de direction composé de quatre membres : Tim Vanheuverzwijn, Chief Financial Officer, Isabelle Vanden Eede, Chief Business Officer, Tim Borguet, Chief Sports Officer et Olivier Renard, Chief Technical Officer, détaille le communiqué.

Olivier Renard assumera la responsabilité finale de l’équipe première, en collaboration avec Thibault Dochy, directeur technique. Tim Borguet se concentrera sur la conduite de la gestion sportive, le développement global de l’expertise au sein du club et la poursuite du développement de l’académie.

