Pro League : Anderlecht lance sa saison par une large victoire contre Westerlo

Anderlecht a débuté sa saison 2025-2026 de Jupiler Pro League par une victoire 5-2 contre Westerlo dimanche au Lotto Park. Les Mauves rejoignent provisoirement le Standard en tête du classement.

Westerlo a été le premier dangereux avec une tentative de Josimar Alcocer qui a touché le poteau (15e). Quatre minutes plus tard, Anderlecht a fait mouche sur sa première occasion franche. Le jeune Nathan De Cat, 17 ans, a récupéré un ballon aux abords du grand rectangle puis servi Thorgan Hazard qui a fixé Andreas Jungdal (19e, 1-0). Le but a libéré les Anderlechtois qui se sont installés dans le camp campinois. Le deuxième but est finalement tombé en fin de première période. Nilson Angulo a centré vers Tristan Degreef qui a subtilement lobé Jungdal (37e, 2-0). Dans la foulée, Luis Vazquez a manqué le 3-0 en catapultant le cuir au-dessus (39e).

La seconde période n’a pas débuté de la meilleure des manières pour les Bruxellois avec la réduction du score de Westerlo. Kyan Vaesen a mis Jan-Carlo Simic sous pression avant de récupérer le ballon et fusiller Colin Coosemans (46e, 2-1). Les Mauves ont repris leur marche en avant avec une frappe sur le poteau de Ludwig Augustinsson (51e). C’est finalement contre le cours du jeu que Westerlo a égalisé via Matija Frigan (58e, 2-2).

Dans les cordes, le RSCA a rapidement réagi et Angulo a remis le Sporting aux commandes d’une superbe frappe enroulée en pleine lucarne (65e, 3-2). Cinq minutes plus tard, Anderlecht a repris le large via Nathan Saliba, une de ses recrues estivales. Le Canadien, à peine monté au jeu, a repris victorieusement un corner d’Augustinsson (70e, 4-2). Dans les arrêts de jeu, Hazard s’est offert un doublé pour fixer le score final à 5-2 d’une frappe à bout portant (90e+2, 5-2).

Belga