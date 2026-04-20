Prix de l’énergie : le gouvernement reprend ses travaux mardi soir en cabinet restreint

Le gouvernement fédéral se réunira mardi soir en comité restreint pour discuter à nouveau de mesures de soutien aux consommateurs confrontés à la flambée des prix de l’énergie.

Malgré plusieurs réunions sur le sujet, la majorité est incapable de trouver un consensus. Vendredi, les ministres se sont quittés sans accord définitif. Il avait déjà été convenu d’accorder un soutien ciblé, visant les ménages les plus vulnérables se chauffant au gaz ou au mazout et les automobilistes qui ont besoin de leur voiture pour se rendre au travail, et de financer celui-ci grâce aux recettes supplémentaires que l’Etat tire de la hausse des prix.

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Le soutien sera de trois mois, a convenu vendredi le gouvernement. Mais quelles seront les mesures et surtout quelle sera l’enveloppe financière dégagée? Le désaccord reste entier. Car, si l’Etat gagne de l’argent en 2026, il en perdra les années suivantes en raison de l’inflation, de la hausse des taux d’intérêt, etc. Les rapports alarmants sur la situation financière de la Belgique se succèdent: FMI, Banque nationale, Institut des Comptes Nationaux, sans oublier l’agence Moody’s qui, vendredi soir, a abaissé la note financière de la Belgique.

Face au blocage sur l’énergie, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a annoncé que son parti bloquerait les autres dossiers. C’est surtout la N-VA qui se montre réticente à l’égard des mesures de soutien, estimant que l’Etat fédéral n’en a plus les moyens. Le gouvernement se réunira à 20h pour examiner “des propositions techniquement bien élaborées“, a-t-on indiqué à bonne source.

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Belga