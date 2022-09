Prix de l’énergie : “Certaines familles sous-consomment déjà pendant l’hiver et c’est compliqué pour leur santé”

De plus en plus de familles sont confrontées à des fins de mois difficiles et se tournent vers les CPAS pour demander de l’aide. Céline Nieuwenhuys, secrétaire générale de la fédération des services sociaux, était l’invitée du 12h30.

La crise énergétique actuelle met la pression sur les CPAS. Céline Nieuwenhuys, secrétaire générale de la fédération des services sociaux, souligne que “c’est une situation que nous connaissions déjà, mais qui empire actuellement.” Elle souligne qu’avec un logement mal isolé, ce ne sont pas les quelques astuces pour baisser sa consommation qui feront la différence. “Quand les travailleurs sociaux se rendent au domicile des personnes qui ont des problèmes d’énergie ou de facture, ils disent que ce n’est malheureusement pas avec un boudin de porte que les choses pourront être réglées”, dit-elle.

Au contraire, continue Céline Nieuwenhuys, “nous sommes même plutôt inquiets pour les gens qui sous-consomment. Vu le prix des loyers qui ont beaucoup augmenté, vu le montant des factures etc, il y a toute une série de personnes qui sous-consomment depuis longtemps. On demande donc aux gouvernements de faire attention aux messages de ‘limitez la consommation’ car ce n’est vraiment pas souhaitable pour tout le monde. Certaines familles peuvent avoir des hivers très compliqués au niveau de leur santé. Quand on passe la porte de certains logements, on voit vraiment des choses effrayantes.”

A Bruxelles, le marché est surtout locatif

Le problème est particulièrement à Bruxelles, où le marché est surtout locatif. “Il y a encore beaucoup de logements qui sont très mal isolés et les propriétaires ne sont pas contraints de les rénover. Ils sont encouragés mais comme ils ne bénéficient pas directement des effets de la rénovation, ça freine une rénovation rapide pour faire face aux enjeux d’aujourd’hui,” souligne-t-elle.

Par ailleurs, ajoute la secrétaire générale de la fédération des services sociaux, “quand une personne vit dans un logement insalubre, les solutions manquent. C’est difficile pour les travailleurs sociaux de répéter aux gens toute la journée qu’il n’y a pas beaucoup de solutions.“ Elle souligne que la situation est particulièrement tendue actuellement à cause de la saturation des CPAS. “C’est très difficile d’engager des travailleurs sociaux parce que les conditions de travail et la charge de travail sont importantes. On a très peur parce que les travailleurs sociaux sont aujourd’hui fatigués.”

Dans ce contexte, elle s’inquiète de voir que le gouvernement parle “d’impuissance et de résignation” et ne cherche qu’à “compenser”. Elle se demande : “Quand on parle des prochains cinq à dix hivers qui seront difficiles, cela fait-il sens de ne chercher qu’à compenser ? Au lieu d’attendre, ça rassurerait la population de voir qu’on est vraiment en train de préparer ces hivers à venir.”

■ Une interview de Murielle Berck et Jim Moskovics