Le service des aides-ménagères du CPAS de Molenbeek sera supprimé d’ici la fin de l’année

Les aides-ménagères du CPAS de Molenbeek sont inquiètes. D’ici la fin de l’année, ce service sera supprimé, et cette décision concerne 12 travailleuses.

Cathy et Maia travaillent dans le service depuis 6 et 15 ans et regrettent cette nouvelle : “Ils sont occupés à détruire notre famille, et les personnes âgées et malades… Elles ont besoin de nous”, expliquent-elles. En moyenne, les aides-ménagères s’occupent de deux bénéficiaires par jour, qui sans solution, vont devoir se tourner vers le privé. “Les titres-services, c’est uniquement le nettoyage, ils n’auront plus le côté social”, regrettent les deux femmes.

Pour les syndicats, il reste encore une solution : retrouver une place à ces travailleuses dans les écoles, qui manquent de personnel. Contactée, Catherine Moureaux (PS), bourgmestre de Molenbeek, confirme travailler sur cette piste.

■ Reportage de Thomas Dufrane, Nicolas Scheenaerts et Hugo Moriamé