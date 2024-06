Trinergy, le logiciel pour aider les Bruxellois à gérer leur énergie

Le bâti est assez vieux dans la capitale… Alors pour aider les Bruxellois à mieux gérer l’énergie, il existe un logiciel développé par une société bruxelloise. Elle s’appelle Trinergy et est experte en la matière depuis près de 15 ans.

Nicolas Herinckx est l’un des fondateurs de Trinergy. Il a cofondé sa société il y a près de 15 ans. A l’époque, il avait déjà conscience d’être face à des défis majeures. “En 2008/2009, c’était le tout début de la libéralisation du marché de l’énergie. Il y a un premier problème qui s’est posé, à tous les acteurs, les entreprises mais aussi les citoyens, qui est le fait de poser un choix quant à son fournisseur d’énergie. Avant, c’était assez simple car il n’y avait qu’un seul fournisseur. Depuis plus de 13 ans, on a maintenant le choix entre différents fournisseurs. Cela amène énormément de complexité entre les différentes formules tarifaires, etc. Les marchés se sont complexifiés. Donc il y a des opportunités à saisir, mais aussi des informations à saisir pour pouvoir prendre la bonne décision“, explique-t-il.

Lui et son associé ont fait des études d’ingénieur de gestion à Louvain-La-Neuve. C’est là que tout a commencé. “Mon camarade de classe faisait un mémoire sur la libéralisation du marché de l’énergie. Et moi sur l’emprunte carbone des entreprises. On s’est rencontré car il y avait quelque chose à faire, c’est une assez belle histoire bruxelloise“, sourit-il.

■ Interview de Nicolas Herinckx, cofondateur de Trinergy au micro de Fanny Rochez et Vanessa Lhuillier