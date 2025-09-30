Prisons belges : mobilisation inédite ce jeudi contre la surpopulation

L’annonce a été faite mardi par le syndicat socialiste ACOD/CGSP et confirmée par l’administration pénitentiaire. “La crise pénitentiaire est sans précédent et les prisons lancent un véritable cri d’alarme”, souligne celle-ci, pointant le problème de la surpopulation carcérale.

Le personnel et les directions de toutes les prisons belges mèneront une action exceptionnelle devant les établissements pénitentiaires ce jeudi 2 octobre, entre 12h30 et 14h30.

Les directions attirent l’attention sur l’évolution rapide des chiffres. Depuis le 22 septembre, le nombre total de détenus a augmenté de 18 personnes. Dans les prisons néerlandophones, on observe une baisse de 6 détenus, mais les établissements francophones et bruxellois ont enregistré, respectivement, 12 détenus supplémentaires. Le phénomène des détenus “dormant à même le sol” continue par ailleurs de s’aggraver. En une semaine, 27 cas supplémentaires ont été recensés, portant le total à 353. Un chiffre qui illustre la gravité de la situation et justifie l’appel commun à la mobilisation, selon l’administration pénitentiaire. Il est d’ailleurs exceptionnel que directions et syndicats mènent une action conjointe. Les directeurs de prison sortiront aux côtés de leur personnel, sans drapeaux ni banderoles, simplement en tenue de travail. Ils se rassembleront devant les portes et sur les parkings des établissements, visibles et disponibles pour répondre à la presse.

L’objectif est de mettre en lumière la gravité de la crise et d’adresser un signal fort au gouvernement. La directrice générale de l’administration pénitentiaire Mathilde Steenbergen et l’ensemble de la direction soutiendront également l’action devant le siège de l’organisation à Bruxelles. Les syndicats soutiennent cet appel et encouragent leurs membres à participer à la mobilisation. Pour l’ACOD/CGSP, cette initiative démontre à quel point la crise pénitentiaire est profonde et que les mesures de concertation habituelles ainsi que les dispositifs d’urgence ne suffisent plus. Les interventions passées, comme l’extension du congé pénitentiaire, la loi d’urgence ou encore les discussions avec le cabinet ministériel, n’ont pas permis de faire baisser les chiffres.

L’action se déroulera simultanément dans toutes les prisons du pays. Un service minimum sera garanti durant cette période. Cela signifie que la sécurité de base, les soins médicaux et les tâches essentielles seront assurées. Les syndicats et la direction insistent sur le fait que l’action n’est pas destinée à bloquer le fonctionnement des prisons, mais bien d’envoyer un signal visible au gouvernement fédéral.

Belga