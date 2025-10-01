Passer la navigation
Les directeurs de prison réclament la libération de deux détenus pour chaque entrant

Les directeurs des prisons belges réclament, dans une lettre ouverte publiée mercredi dans plusieurs médias, que la surpopulation carcérale soit combattue en libérant deux détenus pour chaque nouvelle personne emprisonnée. Cette mesure devrait rester en vigueur jusqu’à ce que plus aucun détenu ne soit contraint de dormir à même le sol, précisent-ils.

La lettre a été rédigée par les présidents des fédérations francophone et flamande des directeurs de prison. Ces derniers estiment que leurs cris d’alarme sont ignorés. “Cette semaine, un nouveau record a été battu : le cap des 13.000 détenus a été franchi, 326 citoyens dorment à même le sol dans les cellules belges. Réaction publique venant du spectre politique du rouge vif au bleu foncé ? Néant.”

Les directeurs de prison affirment qu’ils sont dans l’impossibilité de travailler en conformité avec la loi et demandent des mesures à court terme “afin d’éviter une rupture du barrage“.

Ils exigent donc la mise en place de quotas en deux phases : jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de détenus dormant à même le sol, deux personnes doivent être libérées pour chaque nouvel entrant. Ensuite, une fois cette situation résorbée, il faudrait adopter le principe d’un détenu sortant pour chaque détenu entrant.

Les directeurs demandent aussi des moyens financiers calculés sur base du nombre réel de détenus et “pas sur un chiffre théorique qui ne correspond pas à la réalité“. Cela signifie que les moyens alloués devraient être calculés sur un nombre de 13.000 prisonniers au lieu de 11.000.

La lettre se termine sur un avertissement : “Ignorer politiquement cet appel n’est plus une option. La ligne rouge a désormais été franchie. En l’absence de décisions, des actions seront inévitables. Nous n’en pouvons tout simplement plus.

Le personnel et la direction de toutes les prisons belges organiseront une action de protestation devant les portes de tous les établissements pénitentiaires entre 12h30 et 14h30 demain/jeudi.

01 octobre 2025 - 10h09
Modifié le 01 octobre 2025 - 10h09
 

