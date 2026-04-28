Prison de Haren : trois membres du personnel agressés lors d’une consultation

Trois employés de la prison de Haren ont été agressés vendredi dernier lors d’une consultation médicale, rapporte La DH.

Selon les informations disponibles, l’auteur des faits serait un détenu souffrant de troubles psychiatriques. Il aurait porté des coups de poing au visage d’une aide-soignante et d’une coordinatrice. Cette dernière se serait également blessée au poignet en tentant d’intervenir. Une troisième personne a, elle, reçu des coups de pied.

Les trois victimes ont été prises en charge aux urgences.

Le détenu a depuis été transféré vers un autre établissement, précise la porte-parole de la prison, Valérie Callebaut.

Elle souligne une tendance préoccupante : « Il y a de plus en plus d’incidents violents envers notre personnel, impliquant des détenus présentant des troubles mentaux ou psychiatriques. Cela pose la question de leur place en prison. »

Cet incident intervient dans un contexte déjà tendu au sein de l’établissement, marqué récemment par des mouvements de grève et des problèmes de surpopulation.

rédaction