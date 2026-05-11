Près de 9.000 Bruxellois bénéficient de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées

Entre le 1er janvier 2021 et fin 2025, le nombre de bénéficiaires de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA) est passé de 6.523 à 8.797, indique lundi Iriscare, l’organisme compétent pour cette allocation.

Cette dernière est accordée aux Bruxellois de plus de 66 ans, en perte d’autonomie et dont les ressources financières sont limitées. L’objectif est qu’ils puissent continuer à vivre de manière indépendante avec un soutien.

Iriscare s’occupe de l’octroi de l’APA depuis 2021 dans le cadre de la 6e réforme de l’Etat. En 2025, l’organisme a reçu 3.993 demandes dont 859 via formulaire papier. Au total, 106.503 paiements ont été effectués et un peu plus de 33,5 millions d’euros ont été versés. L’accueil Iriscare a aussi comptabilisé 1.188 visites et 8.927 appels ont été passés au numéro 0800/35499.

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“La hausse constante du nombre de bénéficiaires de l’APA démontre toute la pertinence de l’action d’Iriscare. Dans une Région comme Bruxelles, protéger l’autonomie de nos 9.000 aînés les plus fragiles n’est pas seulement une compétence, c’est un impératif de solidarité”, a déclaré Ahmed Laaouej, ministre bruxellois de l’Action sociale et des Solidarités (PS).

“Notre responsabilité est double: garantir l’accessibilité de ce soutien et investir dans un système de soins qui permet aux personnes de rester autonomes le plus longtemps possible. En 2025, plus de 33 millions d’euros ont été versés à cette fin, directement au bénéfice des personnes dans leur vie quotidienne”, a ajouté Dirk De Smedt, ministre du Budget et de la simplification administrative (Anders, ex-Open VLD).

Le montant moyen par bénéficiaire a évolué au fil des indexations. En janvier 2021, il s’élevait à 280,69 euros. Près de 5 ans plus tard, ce montant dépasse les 300 euros (335,61 euros en septembre 2025).

Belga – Photo : Belga Image