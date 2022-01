Près de 84% des incidents signalés sur Fix My Steet ont été résolus en 2021

Depuis 2013, Fix My Street permet aux Bruxellois de signaler, via un site web ou une application, un problème rencontré dans l’espace public.

En 2021, 8.629 utilisateurs ont mis en avant 75.784 défectuosités dans les rues bruxelloises. Grâce à ces signalements, 83,94% des incidents ont été résolus, affirme Bruxelles Mobilité dans un communiqué.

Parmi les problèmes les plus souvent rapportés, on retrouve le manque de propreté publique mais aussi des défauts au niveau des voiries ou de la signalisation, et le mobilier urbain détérioré. L’éclairage, les véhicules abandonnés, les plantations, les monuments, la sécurisation des bâtiments, et les ponts et tunnels ont également fait l’objet de signalement de la part des Bruxellois en 2021.

L’outil qui se fait doucement connaitre

Ceux-ci étaient d’ailleurs plus nombreux que les années précédentes a passé par l’outil (+23%). Et pour cause, les personnes à mobilité réduite (PMR) sont depuis décembre dernier, invitées elles aussi à faire connaitre les éventuels obstacles qui entravent leurs déplacements.

En huit ans, Fix My Street a permis de régler 33.8385 incidents ou défectuosités sur la voie publique, assure Bruxelles Mobilité.

A.V. – Photo : Bruxelles Mobilité