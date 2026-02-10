Près de 6.000 chats stérilisés en Région bruxelloise en 2025

Depuis l’entrée en vigueur de la stérilisation obligatoire de ces animaux en 2018 en Région bruxelloise, 60.917 félins sont passés sous le bistouri, dont 12.166 chatons âgés de moins de 180 jours. L’objectif est d’éviter leur prolifération, qui les conduit souvent à une vie d’errance et à l’abandon, explique Bruxelles Environnement sur son site internet.

Pour encourager les réfractaires, certaines communes, parmi lesquelles Auderghem, Etterbeek, Schaerbeek et Uccle, octroient des primes à la stérilisation des chats domestiques. Les propriétaires de petits félins qui n’ont pas été opérés risquent une amende de minimum 200 euros.

En 2024, 6.476 chats avaient été stérilisés en Région bruxelloise, dont 1.568 chatons. Selon Bruxelles Environnement, le nombre de stérilisations semble fluctuer en fonction du nombre de chats enregistrés. Depuis le 1er mars 2023, tous les chats de la Région de Bruxelles-Capitale doivent être identifiés avant d’avoir 12 semaines.

En Wallonie, tous les chats doivent également passer par la case stérilisation. En 2025, 32.438 félins ont été stérilisés, dont 9.783 chatons. En 2024, 32.691 chats avaient été opérés, parmi lesquels 9.625 petits.

