Près de 330.000 visiteurs à l’exposition “Mundo Pixar Experience”
Près de 330.000 visiteurs se sont rendus à l’exposition “Mundo Pixar Experience” dont c’était le dernier jour d’ouverture dimanche au Palais 1 de Brussels Expo au Heysel.
Selon la société organisatrice Gracia Live, il s’agit de l’exposition la plus fréquentée de l’année en Belgique. “Nous sommes heureux d’avoir pu offrir cette exposition blockbuster au public belge. Avec plus de 30% de visiteurs étrangers, nous sommes également satisfaits d’avoir participé à l’attractivité touristique de Bruxelles. Enfin, l’implication sans faille des équipes et partenaires mobilisés durant ces six mois d’exposition a été essentielle pour la réussite du projet. Nous souhaitons les remercier pour leur travail et leur soutien“, se réjouit Sam Perl de Gracia Live, cité dans un communiqué.
Depuis le 12 mars, l’exposition proposait une immersion au sein de 12 films de Disney Pixar dont le “Monde de Nemo”, “Cars”, “Ratatouille”, “Toy Story” ou encore “Vice-Versa”.
Belga