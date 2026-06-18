Près de 300 manifestants devant la maison communale de Molenbeek contre les économies

Près de 300 personnes se sont rassemblées mercredi soir devant la maison communale de Molenbeek-Saint-Jean, à l’appel du front commun syndical, pour protester contre les mesures d’économie envisagées dans le cadre de l’élaboration du budget communal 2026.

Les manifestants ont ensuite été entendus par le conseil communal. Les syndicats dénoncent notamment la réduction de 50% de la prime de fin d’année du personnel ainsi que la suppression annoncée d’une quarantaine d’emplois au sein de l’administration communale et du CPAS.

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À l’issue de la séance, les représentants syndicaux ont affiché un sentiment mitigé. “Il n’y a plus de jus dans le citron”, a résumé l’un d’eux. Les organisations ont indiqué avoir interrogé la majorité sur le “scénario catastrophe” qui verrait la Région bruxelloise et Belfius rejeter le budget communal la semaine prochaine.

Selon les syndicats, la bourgmestre a toutefois voulu se montrer rassurante. Elle aurait indiqué qu’un budget devrait être adopté la semaine prochaine, accompagné d’un plan triennal destiné à redresser les finances communales. “Si c’est bien le cas, nous voudrons voir tous les chiffres pour rassurer les travailleurs”, ont-ils précisé.

Le front commun estime néanmoins avoir obtenu certaines garanties. “Les travailleurs étaient en grand nombre pour exprimer leur colère. Nous avons dénoncé une situation catastrophique et on nous a donné l’espoir que ces mesures suffiraient pour obtenir un financement. Nous pensons avoir réussi à stopper l’hémorragie“, ont déclaré les syndicats.

La commune cherche à combler un déficit budgétaire de quatre millions d’euros. Les organisations syndicales attribuent les difficultés financières actuelles à un sous-financement chronique des pouvoirs locaux par la Région bruxelloise et l’autorité fédérale. Un préavis de grève illimité a été déposé plus tôt cette semaine.

Belga