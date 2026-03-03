Près de 29 kilos de cannabis et 800 grammes de cocaïne découverts lors d’une perquisition : deux hommes sous mandat d’arrêt

Deux personnes ont été arrêtées après la découverte par la police de près de 29 kilogrammes de cannabis et d’environ 800 grammes de cocaïne dans un domicile, a indiqué mardi la zone de police Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean/Koekelberg/Jette/Ganshoren/Berchem-Sainte-Agathe). Les deux hommes sont suspectés de vente de stupéfiants en association.

L’affaire trouve son origine en juin 2025, lorsqu’une patrouille de la zone de police Bruxelles-Ouest intercepte un homme, qui possédait environ 24 grammes de cannabis sur lui. Il avait été privé de liberté, auditionné et mis à la disposition du procureur du Roi de Bruxelles le 25 juin dernier.

“L’homme a été présenté devant le juge d’instruction, qui l’a inculpé pour vente de stupéfiants en association. Il a été remis en liberté sous conditions“, précise la police. “L’enquête, menée sous la direction d’un juge d’instruction, a permis d’identifier le commanditaire présumé de cet homme.”

Une perquisition a ensuite été effectuée au domicile du commanditaire présumé. La police a découvert “28,679 kilogrammes de cannabis présumé et 843 grammes de cocaïne présumée” lors de cette perquisition.

“Le commanditaire présumé ainsi que son frère ont été privés de liberté et présentés devant le juge d’instruction“, précise la police. “Le juge d’instruction a délivré un mandat d’arrêt à l’encontre des deux hommes, suspectés de vente de stupéfiants en association.”

Belga – Photo : Belga Image