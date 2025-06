Près de 10 000 personnes sans-chez-soi en Région bruxelloise : Bruss’help dresse leurs profils et trajectoires

Ces constats confirment les analyses du secteur et renforcent les grandes lignes du Masterplan 2030 porté par Bruss’help. Ce plan vise à anticiper les ruptures sociales, garantir un accès au logement pour tous et assurer un accompagnement coordonné et digne. Parmi les actions clés, on retrouve : mieux préparer les sorties d’institutions, offrir des solutions adaptées aux femmes et familles et surtout, écouter les personnes concernées pour mieux répondre à leurs besoins.

Rédaction – Images : Bruss’help