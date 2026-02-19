Première réunion pour le nouveau gouvernement bruxellois : le budget au centre des priorités

Première réunion en présentiel pour le nouveau gouvernement bruxellois : les ministres et secrétaires d’Etat se sont retrouvés ce matin. Au programme : la confection d’un budget après plus de 600 jours de blocage politique. Chacun est venu avec ses priorités en tête.

C’est la rentrée pour le gouvernement bruxellois. Les ministres et secrétaires d’Etat, conscients de s’être fait attendre, ont du pain sur la planche : “On se sent pressés par le temps par les Bruxellois et Bruxelloises. Ils nous attendent depuis 600 jours“, admet Karine Lalieux (PS), secrétaire d’État au Logement. “J’ai surtout envie, pour les trois ans qui nous restent, de faire oublier les deux ans qu’on a perdus“, nous répond Ans Persoons (Vooruit), secrétaire d’État bruxelloise à l’Environnement.

D’après Karine Lalieux, le budget sera la principale préoccupation. “Un budget qui garantit les économies mais qui garantit aussi l’investissement pour les Bruxellois dans le social, la santé, le logement. Là, nous ne ferons pas d’austérité“, assure-t-elle.

“On doit réduire ce déficit pour pouvoir payer moins aux banques et pour pouvoir consacrer l’argent des Bruxellois et des Bruxelloises à des politiques importantes“, réagit Laurent Hublet (Les Engagés), le ministre de l’Économie et de l’Emploi. “On a 98.000 chercheurs d’emploi. Ça ne va pas. On doit prendre ce problème à bras le corps“.

1h30 plus tard, à la sortie des ministres et secrétaires d’État, Elke Van den Brandt apparaît souriante. “Ça s’est bien passé“, répond-elle. Plusieurs dossiers ont été évoqués, dont le budget : “On doit mettre en place tout ce qu’on a décidé. Tous les ministres ont beaucoup de travail“.

Le gouvernement bruxellois, mené par Boris Dilliès a maintenant trois ans pour s’attaquer à un déficit de plus d’un milliard d’euros.

■ Reportage de Maël Arnoldussen, Charlotte Verbruggen, Loïc Bourlard et Stéphanie Mira