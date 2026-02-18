De Gucht dément tout maquillage des chiffres pour enjoliver le budget régional

Le président d’Anders, Frédéric De Gucht, a rejeté mercredi les accusations de maquillage des chiffres pour enjoliver le budget de la Région bruxelloise, comme l’affirme le Voka bruxellois, l’organisation patronale flamande. “Tout qui affirme que les chiffres sont manipulés montre surtout qu’il maîtrise fort peu les règles budgétaires”, réplique M. De Gucht.

Lundi, le Voka avait exprimé son scepticisme envers les participations stratégiques que le nouveau gouvernement régional entend prendre, notamment dans la société de distribution d’eau Vivaqua. Selon le Voka, la manœuvre relève en réalité d’un artifice pour sortir ces participations du périmètre comptable. On sait que la société fait actuellement face à de graves problèmes financiers.

Les libéraux flamands, qui tout au long des négociations ont exigé le retour à une discipline budgétaire stricte pour la Région, démentent que l’opération vise à embellir la réalité financière. “Les attaques gratuites n’aident pas Bruxelles à aller de l’avant. Le sérieux et la connaissance des dossiers, bien. Celui qui confond des investissements avec des dépenses rate l’essentiel“, contre-attaque le patron d’Anders. “Tout comme la Flandre le fait avec des projets comme l’Oosterweel ou via des participations dans la PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen, ndlr) la Région bruxelloise suit également les règles SEC comme elles sont établies au niveau européen“, ajoute M. De Gucht. “Les participations en capital sont, selon ces règles, traitées différemment que les dépenses classiques. C’est technique, mais parfaitement correct“.

Le président d’Anders précise que les augmentations de capital dans la société bruxelloise de logement ou dans l’intercommunale de distribution d’eau constituent des investissements dans des institutions stratégiques. “Elles renforcent les capitaux propres, assurent une stabilité financière et donnent à la Région davantage de contrôle direct“, insiste M. De Gucht, dont le parti gère le portefeuille du Budget dans l’exécutif bruxellois.

L’accord de majorité convenu par les partenaires de gouvernement bruxellois prévoit une trajectoire budgétaire pluriannuelle. Pour 2026, le déficit doit ainsi être ramené sous la barre du milliard d’euros, avant de descendre à 650 millions en 2027, puis 350 millions en 2028, avant un retour à l’équilibre prévu pour 2029.

Dans l’intervalle, la dette de la Région ne pourra augmenter que de trois milliards d’euros, dont deux milliards au niveau SEC et un milliard pour les participations stratégiques.

Belga – Photo Belga