Première grève des travailleuses domestiques sans-papiers en Belgique

Ce jeudi 16 juin, a l’occasion de la journée internationale des travailleuses domestiques, une vingtaine de femmes se sont rassemblées pour protester, place du Luxembourg.

Ces travailleuses dénoncent l’exploitation qu’elles subissent chaque jour. Au sein du secteur des soins, elles se sentent dévalorisées et sans soutien, alors que le milieu est en pénurie d’emplois. Un autre problème, ce que ces femmes sont pour la plupart sans papiers. Ainsi, elles ne peuvent pas avoir un contrat déclaré et leurs employeurs peuvent en abuser. En effet, elles doivent être disponibles 24 heures sur 24 et sont payées entre 3 et 10 euros de l’heure, sans cotisation et sécurité sociale.

Les organisatrices de la manifestation soulèvent, que ces travailleuses domestiques n’ont aucun droit de porter plainte. Elles demandent également, un permis travaille unique puisse être accordé aux travailleuses sans papiers.

■ Un reportage de Michel Geyer, Charles Carpreau et Djôp Medou