Une toute nouvelle ambulance technologique va transporter des patients entre les hôpitaux

Cette ambulance, développée en co-création avec plusieurs partenaires, est la première du genre en Europe.

Une toute nouvelle ambulance haute technologie entre en service en Belgique ce mercredi 7 juin 2023. Objectif : transporter des patients en état d’urgence médicale entre l’UZ Brussel et les hôpitaux du reste du pays. Les différents services médicaux pourront ainsi transporter plus efficacement des patients atteints de pathologies graves telles qu’un infarctus, un accident vasculaire cérébral, une septicémie…

Une équipe de transport spécialisée composée de médecins, d’infirmiers et d’ambulanciers accompagneront les individus seront à bord avec le soutien d’un médecin spécialiste (à distance ou non). Tout cela est possible grâce à des outils de haute technologie et la télémédecine dans une ambulance modulaire avec sept places à l’intérieur. Elle peut aussi être adaptée aux besoins spécifiques des patients de 300g à 300kg. “L’ambulance a un aspect stérile et l’intérieur ressemble à une chambre de soins intensifs ou à une petite salle d’opération”, précise le communiqué.

Pour Ives Hubloue, professeur de Médecine d’urgence à la VUB et chef du service des Urgences de l’UZ Brussel, cette ambulance est une forme de progrès. “Un transport interhospitalier de qualité, efficace et innovant au service de nos patients est le résultat de notre expertise existante et de notre engagement continu dans la formation spécialisée en médecine d’urgence à la VUB, et ce, en collaboration avec l’industrie”, explique-t-il. “Cela s’inscrit dans notre politique d’offrir à la fois d’excellents soins de base et de continuer à innover et à déployer de nouvelles ressources de haute technologie. Nous considérons désormais les connaissances spécifiques nécessaires au transport interhospitalier comme une sous-discipline de la Médecine d’urgence.”

Rédaction