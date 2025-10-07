Passer la navigation
Première édition du Living Earth Festival, qui mêle arts, sciences du vivant et écologie

Les organisateurs annoncent des rencontres, performances, conférences, ateliers, et expositions “pour repenser notre place au sein du monde vivant et nous mobiliser face à son effondrement”.

La première édition du Living Earth Festival se déroulera de jeudi à dimanche dans plusieurs lieux bruxellois. Le festival rassemble sciences du vivant, sciences humaines et sociales, arts et initiatives citoyennes.

“Comment inventer un avenir dans lequel nous ne sommes plus des menaces pour les écosystèmes et pour nous-mêmes ? Dans un contexte d’accélération de l’effondrement de la biodiversité et où le déni des causes l’emporte, le festival est né d’une nécessité de se mobiliser”, précise l’équipe de Studio Biorama, à l’initiative de l’évènement, dans un communiqué publié mardi. “Entre confusion informationnelle et immobilisme politique, comment réorienter nos manières de faire et de voir à l’échelle du système Terre ? L’objectif de ce rendez-vous culturel annuel est d’échanger sur ces enjeux, d’avancer ensemble en favorisant des contre-récits et pistes d’action”.

Le Living Earth Festival se tiendra sur la place Flagey, à l’Abbaye de La Cambre et sur le Campus du Solbosch de l’Université libre de Bruxelles (ULB). Chercheurs, scientifiques, artistes et citoyens partageront savoirs, expériences sensibles et modes d’action, à travers une quarantaine de rencontres, conférences, ateliers, expositions et performances.

07 octobre 2025 - 11h33
Modifié le 07 octobre 2025 - 11h33
 

